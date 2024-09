Quem é a enóloga gaúcha que faz vinhos para os melhores restaurantes do mundo

Antes de chegar à outra ponta da América do Sul, Pietra Possamai, 28 anos, dava sinais de que sua vida estava entrelaçada nos ramos das videiras. Se no presente virou ofício, muito foi graças ao passado, já que o gosto pelas uvas ajudou a moldar sua infância. Nascida e criada em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, a enóloga podia não conhecer o vinho de forma profissional, mas era impossível negar que ele estava por todo lado. Com a família, aprendeu como a bebida era digna de momentos especiais.