Um dos guias mais importantes de vinhos na América do Sul, o Descorchados lançou sua edição de 2024. No recorte dos vinhos brasileiros, 26 estão entre os melhores (confira a lista abaixo). O primeiro lugar do ranking está dividido entre dois rótulos, ambos com a pontuação de 93 (na escala que vai até 100). São eles Baron Assemblage 2020, da Adolfo Lona, e Sacramentos Sabina 2023, da Sacramentos Vinifer.