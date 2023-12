Selton Mello preferiu fazer esta entrevista de forma semelhante àquela que usou para produzir sua autobiografia, Eu Me Lembro, lançada neste mês de dezembro: a partir de mensagens de áudio, como se estivesse pensando alto, em depoimentos que soam quase como um desabafo, com grande franqueza em suas falas. Com 50 anos de vida e mais de 40 de carreira, decidiu que sua história seria um livro aberto (ele completa 51 neste sábado, dia 30). Para Eu Me Lembro, o ator e diretor de cinema e televisão convidou 40 pessoas importantes em sua trajetória para lhe fazerem perguntas – sem qualquer orientação ou linha a ser seguida –, que foram respondidas, uma a uma, sem restrições. Ali estão seus pensamentos, eternizados. Intérprete de tantos personagens fascinantes, com esse projeto ele também se torna um deles. A seguir, ele responde sobre o livro, a carreira e, sobretudo, sobre sua vida, a qual ele próprio classifica como “dura, maluca, difícil, mas, no fim das contas, bem bonita”.