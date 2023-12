As radionovelas começaram a sua jornada no Brasil há mais de 80 anos, com Em Busca da Felicidade, de 1941 — no Rio Grande do Sul, a estreante foi O Solar dos Alvarengas, lançada em 1943. As produções tiveram tempo de fazer um sucesso estrondoso, enfrentar a decadência e, praticamente, cair no esquecimento. O formato, porém, reinventou-se e, hoje em dia, encontrou o seu espaço: a internet. E o sucesso também retorno.