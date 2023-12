No ano em que celebra 15 anos de atividade, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS), na Capital, está se preparando para realizar um sonho, mas, para isso, precisa de apoio. A convite da Butler University e da Partners of the Americas, uma turma com 30 pessoas fará uma imersão de estudos e apresentações em Indianápolis, no Estado de Indiana, nos Estados Unidos. O intercâmbio será de 2 a 13 de fevereiro de 2024.