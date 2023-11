Um grupo de 30 alunos da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS), na Capital, está prestes a realizar um sonho, mas, para isso, precisa de apoio. A convite da Butler University e da Partners of the Americas, a turma fará uma imersão de estudos e apresentações em Indianápolis, de 2 a 13 de fevereiro de 2024.