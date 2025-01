Irmãs-prodígio do xadrez voltam de torneio em SC com medalhas e aprendizados

Retratadas aqui no último dia 15 pela extrema habilidade no xadrez, as irmãs-prodígio Gabrielle da Silva Pires Conceição, 17 anos, e Valentina Charlotte da Silva, 8, de Porto Alegre, conquistaram medalhas no Brazil Chess Series.

Disputado em Florianópolis (SC) entre os dias 17 e 26 de janeiro, o evento foi o primeiro grande torneio do ano no Brasil, com alguns dos principais enxadristas do mundo. Com apoio da ação filantrópica internacional Drop Dead Generous, as manas do Partenon venceram dois desafios — e trouxeram muitos aprendizados na bagagem.

Valentina conquistou o primeiro lugar na competição escolar (sub-9) e Gabrielle levou para casa o prêmio de melhor dupla (categoria U1700) ao lado de Wendel Daniel Nascimento.

— Foi bem legal e bem desafiador também, porque tinha muita gente forte lá. Nossa participação serviu de aprendizado. Foram partidas muito instrutivas — diz Gabrielle.

Agora, a dupla busca apoio para disputar os torneios Fenac & Fenaj 2025, em Teresina (PI) e em Santa Catarina (o local exato ainda não foi confirmado). São festivais de xadrez para crianças e jovens.

Quem quiser ajudar, pode fazer um pix para a mãe das meninas, Sabrina Elen da Silva (a chave é o número de celular 51 98530-9930).

Paixão pelo tabuleiro

Gabrielle e Valentina já têm mais troféus do que idade. Gabi foi a primeira a se encantar pelo tabuleiro. Depois, a "febre" pegou Valentina. As duas são vidradas no esporte (sim, xadrez é um esporte!), historicamente associado aos homens, embora cada vez mais mulheres venham despontando no cenário mundial.

— Eu aprendi a jogar com a professora de Educação Física do meu antigo colégio (profe Denise, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Othelo Rosa) e amei. Contei para a minha mãe, e ela me apoiou. Depois, a Valentina também se interessou — diz Gabrielle.

— Eu achei muito legal — complementa a mais nova, sorridente.

A mãe da dupla, Sabrina Elen da Silva, percebeu o potencial que tinha em casa e procurou um segundo emprego (ela trabalha três turnos) para conseguir investir no sonho das filhas, que passaram a chamar a atenção em torneios (veja a lista dos principais prêmios abaixo).

Quando a Gabi começou a aprender xadrez no colégio, eu vi que ela estava querendo algo mais. Então eu disse: se tu queres evoluir, vamos atrás. A gente tem de incentivar essa geração a sair do mundo das telas SABRINA ELEN DA SILVA Mãe das meninas

Apoio internacional

Apaixonado pelo xadrez, o jornalista Marcelo Fleury viu, se encantou e decidiu ajudar. Ele escreveu para a Drop Dead Generous para tentar conseguir apoio financeiro para as enxadristras. A ação global foi criada em 2024 por Tom Cledwyn e John M. Sweeney com o objetivo de doar US$ 500 a mil pessoas até 2026, estimulando atos de gentileza.

— Achei a história delas sensacional. As duas têm um talento fora do comum e uma mãe muito batalhadora — destaca Fleury, que atua no Coletivo Autônomo Morro da Cruz, apoiado pela Chess.com, maior plataforma de xadrez online do mundo.

Dito e feito. Sweeney respondeu dizendo que "dar suporte ao caminho delas não apenas eleva essas duas incríveis jovens talentosas, mas também inspira toda uma comunidade a acreditar no poder dos sonhos". A ação proposta por Fleury foi uma das 30 primeiras a receber US$ 500.

Graças ao recurso, elas puderam ir com a mãe para Florianópolis.

Principais prêmios

De Valentina

Primeiro lugar na competição escolar (sub-9) do Brazil Chess Series, em Florianópolis (SC)

Campeã brasileira de Xadrez Escolar 2024 – primeiro lugar feminino, sub-8, em Caxambu, Minas Gerais

Campeã sul-brasileira de Xadrez Feminino (sub-8/sub-10)

Campeã gaúcha de Xadrez Escolar 2024 – sub-8 feminino

Campeã do IRT Standard 2024 Arroio do Sal (Pressul) – sub-10

Campeã do Aberto de Xadrez Inclusivo e Recreativo do IFRS Alvorada – feminino sub-10 e sub-8

De Gabrielle

Prêmio de melhor dupla (categoria U1700) ao lado de Wendel Daniel Nascimento, no Brazil Chess Series, em Florianópolis (SC)

Campeã da final estadual dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs) – primeiro lugar feminino, sub-18 (presencial)

4º Lugar no Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2024 – sub-18 feminino

Campeã feminina da 3ª Etapa do Circuito de Xadrez 2024 em Bento Gonçalves, na Serra

7º Lugar feminino no Campeonato Sul-Brasileiro de Xadrez da Federação Catarinense de Xadrez

Vice-campeã Sub-17 Feminino no Floripa School Open 2024

Campeã gaúcha 2023 – feminino geral

Campeã sub-18 feminino no Campeonato Escolar de Xadrez

Campeã feminina em várias etapas do Circuito Lindóia de Xadrez

Campeã do Aberto de Xadrez Inclusivo e Recreativo do IFRS Alvorada – campeã feminina e campeã geral na categoria sub-18

Campeã Ffeminina do 6º IRT de Xadrez Rápido, Capão da Canoa (2024)

Como buscar o apoio da Drop Dead Generous