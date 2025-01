A nosso convite, personalidades do Rio Grande do Sul irão contar onde gostam de estar no veraneio e por quê. Vale tudo.

A seguir, confira a escolha da apresentadora e colunista da RBS, Kelly Matos.

A escolha da Kelly

A mãe do Gabriel e da Nina (uma cachorrinha simpática) curte o verão pertinho de casa: na zona sul de Porto Alegre, ao lado dos pequenos e do maridão, o jornalista Eduardo Gabardo. Sim: a capital gaúcha também tem praia, à beira do Guaíba.

— A Zona Sul tem espaços lindíssimos que você pode aproveitar para tomar chimarrão e para curtir um fim de tarde. É um lugar especial — diz a apresentadora do Timeline e do Gaúcha Mais, na Rádio Gaúcha, e colunista de GZH.

Kelly destaca dois pontos na região: a praia de Ipanema, tradicionalíssima, e a praia do bairro Tristeza, no Portal Dona Irena.

— A gente vai com frequência ali (no Portal) porque é um espaço que dá pra curtir por ser muito residencial, sem movimentação de carros . Gabriel adora, e tem um café delicioso, que é o Machry (um charmoso bistrô e armazém) — explica Kelly.

Na "Ipanema porto-alegrense", a jornalista indica o Bella Café, dentro do complexo de lazer Ipanema Sports, "onde as crianças podem brincar com areia, baldinhos e pazinhas".

— Minhas dicas de praia aqui na nossa Capital estão ao alcance de todos. São locais fáceis de chegar, simples e o melhor: dá para aproveitar em família — resume a comunicadora.

Sobre a zona sul de Porto Alegre

A chamada zona sul da Capital tem 150 km² e é caracterizada pela proximidade e interação com o Guaíba. A região abriga todos os seis pontos considerados próprios para banho pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) na cidade — nos bairros Belém Novo e Lami (veja abaixo). É uma baita opção para os porto-alegrenses que querem se refrescar no verão sem ir muito longe.

Um dos destaques para passeio é a orla de Ipanema, que não é própria para banho, mas tem opções de lazer, uma vista bonita e um calçadão para caminhadas.

Bastante atingido pela enchente de maio de 2024, o local está em obras de recuperação desde outubro do ano passado, para se tornar mais resistente a eventos climáticos extremos. Os trabalhos, segundo a prefeitura, devem ser finalizados no segundo semestre deste ano.

Pontos indicados pela Kelly

Bella Café e Bistrô , localizado na Praia de Ipanema (Avenida Cel Marcos, 2353). Contato pelo Instagram @bellacafeebistro

, localizado na Praia de Ipanema (Avenida Cel Marcos, 2353). Contato pelo Instagram Portal Dona Irena , fica na Rua Dr. Armando Barbedo, 256, bairro Tristeza

, fica na Rua Dr. Armando Barbedo, 256, bairro Tristeza Na mesma região, fica o Machry Armazém & Bistrô (@machryoficial), na Almirante Câmara, 300

Locais para banho no Belém Novo

Posto 1: Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus

Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus Posto 2: Praia do Leblon, Avenida Beira Rio, em frente à Rua Antônio da Silva Só

Praia do Leblon, Avenida Beira Rio, em frente à Rua Antônio da Silva Só Posto 3: Praça do Veludo, Avenida Pinheiro Machado, em frente à praça

Locais para banho no Lami

Posto 1: acesso pela Rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas

acesso pela Rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas Posto 2: acesso pela Rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas

acesso pela Rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas Posto 3: Avenida Beira Rio, em frente ao nº 510