Qual é a tua praia: Rodrigo Lopes indica um clássico longe do mar

A nosso convite, personalidades do Rio Grande do Sul irão contar onde gostam de estar no veraneio e por quê. Vale tudo.

A seguir, confira a escolha do jornalista Rodrigo Lopes, comunicador da RBS.

A escolha de Rodrigo

Quem disse que o veraneio se limita ao litoral? Nada disso. O jornalista Rodrigo Lopes, meu colega de mesa aqui na redação de GZH, que o diga. Quando perguntei qual é a praia dele, Rodrigo escolheu um clássico: a Serra gaúcha.

Com destinos incríveis o ano todo, a região é uma ótima pedida para os meses quentes — não só pelas paisagens verdejantes, mas também pela temporada da vindima (com a colheita e a pisa da uva) e, claro, pela temperatura amena. Não gosta de passar calor? Vá para a Serra!

— A minha praia é Gramado e Canela. São refúgios em qualquer época, onde eu recarrego as energias — indica o comunicador da RBS.

Rodrigo guarda as melhores lembranças das duas cidades, que conhece desde guri. Nos álbuns de família, as fotografias amareladas não mentem: o menino ruivo de pernas longas, bermuda e camiseta sorri diante de pontos turísticos como a Cascata do Caracol, em Canela, e o Palácio dos Festivais, em Gramado (veja acima).

O tempo passou e, sempre que pode, Rodrigo revisita as memórias afetivas da infância e adolescência.

— Quando retorno de um trabalho no Exterior ou de alguma cobertura difícil, obedeço quase sempre o mesmo roteiro: subo a Serra pela BR-116, a Rota Romântica, faço um passeio pelo centro de Gramado e pelo Lago Negro, almoço em alguma cantina e depois sigo para Canela — conta o colunista.

À noite, sempre tem espaço para o tradicional fondue (sim, inclusive no verão).

— Eu adoro! — brinca Rodrigo.

E quem não?

Sobre Gramado e Canela

A serra gaúcha é o destino turístico mais famoso do Rio Grande do Sul, destacando-se tanto pela beleza das paisagens quanto por sua a gastronomia e arquitetura. As cidades de Gramado e Canela são as mais procuradas na região pelos turistas.

De colonização alemã, italiana e portuguesa, Gramado surgiu a partir de uma pequena vila, formada em 1875. A vocação da cidade, desde o início do século 20, tem sido o turismo, que movimenta a economia local. O município é conhecido por eventos como o Natal Luz, a Páscoa e o Festival de Cinema.

A vizinha Canela foi fundada oficialmente em 1944. A cidade também tem origens na colonização alemã e italiana. Entre os pontos turísticos mais visitados estão a imponente Catedral de Pedra e o Parque Estadual do Caracol, com sua famosa cascata.