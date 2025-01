Antigo costume japonês será tema de exposição gratuita em Porto Alegre

Um dos calendários em exibição. Escritório Consular do Japão em Porto Alegre / Divulgação

Entre os japoneses, é tradição: nos finais de ano, eles costumam distribuir calendários às pessoas com quem mantiveram boas relações, como forma de agradecer e de desejar votos de prosperidade para o novo período. Não são apenas datas impressas: são obras de arte, em geral com imagens relacionadas a paisagens e flores.

Para celebrar os 130 Anos do Intercâmbio da Amizade Japão-Brasil, o Escritório Consular do Japão em Porto Alegre e a Associação de Cultura Japonesa da capital gaúcha apresentam, a partir das 16h deste sábado (1º), a exposição “Calendários Japoneses: um costume de cordialidade”. Será no Espaço Força e Luz, no Centro Histórico (veja os detalhes abaixo), com entrada franca.

Concedidos pela Associação dos Sindicatos das Empresas de Impressão de Calendário (JCAL), os calendários em papel têm diferentes formatos e poderão ser folheados pelos visitantes.

Além de marcar a passagem do ano, eles apresentam as datas comemorativas que acompanham diferentes costumes. Para conhecer as tradições por trás de cada época do ano no Japão, a instrutora cultural Yumi Moriguchi fará uma visita mediada na exposição, neste sábado e no dia 15 de fevereiro, às 16h. A atividade é gratuita e não necessita de inscrição prévia.

Serviço

Exposição “Calendários Japoneses, um costume de cordialidade”

A visitação começa neste sábado (1º), às 16h, e segue com aberta até o dia 15 de fevereiro no Espaço Força e Luz (R. dos Andradas, 1.223). É de segundas a sextas-feiras das 10h às 19h e aos sábados das 11h às 18h, com entrada franca.