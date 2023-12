Na localidade de Três Barras, a 25 quilômetros do centro de Santa Maria, em um sítio contornado por morros, um festival oferece uma pausa na rotina dominada por carros, computadores e celulares. Artistas independentes de diferentes lugares do Brasil e até do mundo se revezam em três palcos durante três dias, tocando do início da tarde até o avançar da noite, enquanto o público ouve a música sentado na grama, deitado em barracas e redes presas às árvores ou refrescando-se na água gelada de um riacho. Crianças e cachorros correm livremente. Não há sinal de internet.