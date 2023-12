Montar a barraca, torcer para que a chuva não atrapalhe além da conta, correr pela grama a tempo de conseguir pegar o início do show daquela banda favorita e, se a temperatura subir demais, tomar um banho de rio. Após hiato durante a pandemia, o Morrostock renasce no Balneário Ouro Verde, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, para comemorar 15 anos (completados em 2022) entre esta sexta-feira (8) e o domingo (10), chamando de volta os adeptos de um festival mais pé no barro e menos ostentação.