O 15º Missisippi Delta Blues Festival (MDBF) inicia na noite desta quinta-feira (21) e segue até sábado (23) no centro de Caxias do Sul. Após duas edições no Parque da Festa da Uva, e outras 12 no Largo da Estação Férrea, o debut de 15 anos será em novo local, na Rua Marquês do Herval, entre as ruas Júlio de Castilhos e Pinheiro Machado.