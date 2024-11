Anitta fará show no Coachella 2025. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20) pela organização do evento. Além da cantora, o line-up, que é encabeçado por Lady, Green Day e Post Malone, confirmou outros nomes que passarão pelo palco do festival nos finais de semana de 11 a 13 e 18 a 20 de abril, nos Estados Unidos.