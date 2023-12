Embora seja no palco que as bandas fazem barulho e chamem a atenção do Morrostock para si, foi no gramado que uma das atrações mais queridas passou cantando, tocando e convidando o público a entrar no espírito de folia na tarde ensolarada deste sábado (9), segundo dia do festival que ocorre no Balneário Ouro Verde, a 20 quilômetros do centro de Santa Maria.