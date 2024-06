A Cia. Ronald Radde está vivendo um momento delicado. Instalado no Teatro do Museu do Trabalho, o grupo viu parte de seus equipamentos de som e luz, bem como seus materiais cênicos, mergulhados na água da enchente. Até o palco foi destruído na tragédia. Por enquanto, não há previsão de retorno, visto que o prédio, localizado na Rua dos Andradas, 230, no Centro Histórico de Porto Alegre, apresenta rachaduras, entre outros problemas.