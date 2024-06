Ao retratar cinematograficamente as dores, os amores e as angústias de uma geração que queria aproveitar a sua mocidade em tempos de ditadura militar, um grupo de jovens realizou uma obra que seria relevante 40 anos depois. Esse evento audiovisual é Verdes Anos, longa-metragem que foi exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de Gramado, em abril de 1984, estreando comercialmente no mês seguinte — e, no sábado (22), ganha uma sessão comemorativa na Cinemateca Capitólio, a partir das 18h, com entrada franca.