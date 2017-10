"Demon" Drop-Out Cinema eG / Divulgação

A Mostra Poloneses Contemporâneos entra em cartaz na Sala Redenção (Av. Paulo Gama, 110) nesta segunda-feira (23). Trazendo filmes de Jacek Borcuch, Lech Majewski, Malgorzata Szumowska e Marcin Wrona, as sessões se revezam entre os horários das 16h e das 19h. A entrada é gratuita.

Confira abaixo quais serão os filmes exibidos e seus trailers:

Tudo que amo (2009), dirigido por Jacek Borcuch, narra a história de quatro amigos de realidades diferentes, que tentam formar uma banda de punk rock na Polônia, no ano de 1981. O longa trata das mudanças na vida dos jovens no momento em que estouram os conflitos no país do leste europeu, como crescimento da luta do sindicato Solidariedade, em um país que enfrenta mudanças de forças políticas e greves gerais. Sessões na segunda-feira (23/10), às 16h; e na quinta-feira (26/10), às 19h.

Moinho e a Cruz (2011), dirigido por Lech Majewski, encena o processo da pintura da última tela do pintor renascentista Pieter Bruegel, Procissão para o Calvário, que narra a Paixão de Cristo durante a ocupação espanhola. A história alterna a construção do quadro, narrada por Bruegel, o sofrimento de Jesus, comentado por Maria, e a vida típica dos camponeses, que compunham esta sociedade do século XVI. Sessões na segunda-feira (23/10), às 19h; na terça-feira (24/10), às 16h; e na sexta-feira (27/10), às 19h.

Body (2015), da realizadora Malgorzata Szumowska, ganhou o Urso de Prata de melhor direção no Festival de Berlim. A partir da história de um investigador de polícia, que tem uma filha que sofre de anorexia, e de uma terapeuta espírita, que tratará da menina, o filme aborda três pontos de vista sobre o corpo: aquele sem vida, ponto para entrar em falência, e aquele que já não tem mais vida corpórea, mas sim espiritual. Sessões na terça-feira (24/10), às 19h; e na quarta-feira (25/10), às 16h.

Para fechar, a mostra exibe Demon (2017), com direção de Marcin Wrona. Em função da morte prematura do diretor, que se suicidou no quarto do hotel em que o filme seria exibido, houve uma atenção mórbida em torno do longa. O filme narra a história de um homem que chega em uma desconhecida cidade, local onde sua noiva cresceu. Como um presente de casamento do avô dela, eles ganham um pedaço de terra onde possam juntos erguer uma casa e construir uma família. Enquanto preparam o terreno para a futura casa, o noivo acha ossos humanos na terra de sua nova propriedade. Coisas estranhas começam a acontecer e a interferir na vida do casal. Sessões na quinta-feira (26/10), às 16h, e na sexta-feira (27/10), às 16h.