Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertoluci saem abraçados após jogo entre as equipes de seus filmes. Deborah Beer / Arquivo Pessoal

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti merece um capítulo na história do cinema italiano. Em 1975, ele ajudou a reconciliar dois dos maiores diretores do país: Pier Paolo Pasolini (1922-1975), autor de Teorema (1968) e Salò, ou os 120 Dias de Sodoma (1975), e Bernardo Bertolucci (1941-2018), vencedor do Oscar de melhor direção e melhor roteiro adaptado por O Último Imperador (1987).

Os dois eram amigos. Bertolucci foi assistente de direção de Pasolini no primeiro filme dele, Accattone: Desajuste Social (1961). A ajuda foi retribuída na estreia de Bertolucci como diretor, A Morte (1962).

Uns 10 anos depois, a amizade acabou. Pasolini não gostou de Último Tango em Paris (1972) e criticou o filme de Bertolucci na imprensa. Essa obra, vale lembrar, é uma das mais polêmicas da história do cinema, por causa da cena simulada de sexo anal na qual o personagem de Marlon Brando (1924-2004) usa manteiga como lubrificante para estuprar a personagem de Maria Schneider (1952-2011).

A cena não estava no roteiro, e a atriz, que não foi avisada nem instruída, acabou traumatizada. Em 2007, Schneider disse ao jornal britânico Daily Mail que se sentiu "meio estuprada", "humilhada" e que as lágrimas vertidas por sua personagem são reais. Já Bertolucci, em entrevista à Cinemateca Francesa em 2013, afirmou que se sentia "culpado", mas não se arrependia.

No jornal Il Corriere della Sera, Pasolini classificou Último Tango em Paris como "horrível". Os dois cineastas haviam parado de se falar. Em 1975, a atriz Laura Betti (1927-2004), que era amiga de ambos, tentou reconciliá-los. Afinal, coincidentemente, os dois estava filmando em Parma, na Itália. Pasolini produzia o controverso Salò, e Bertolucci, o épico 1900. Betti atuava nos dois longas.

Surgiu, então, a ideia de um jogo de futebol entre as equipes dos dois filmes, marcado para a manhã fria do dia 16 de março. Pasolini, 53 anos na época, era fanático por futebol, que considerava um dos "grandes prazeres", depois da literatura e do sexo. A equipe de Salò vestiu as cores do Bologna, time da cidade natal do diretor.

Fanático por futebol, Pasolini (à direita na foto) jogou na partida entre as equipes dos filmes "Salò" e "1900". Deborah Beer / Arquivo Pessoal

Já os defensores de 1900 escolheram um uniforme roxo que destacava o nome do filme. O time tinha desfalques importantes: nem Bertolucci, com 34 anos, que preferiu assumir a posição de técnico, nem os astros Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster e Donald Sutherland entraram em campo. Foi preciso chamar dois jogadores das categorias de base do Parma, mas que foram apresentados como "ferramenteiros". Um desses atletas era Carlo Ancelotti, 15 anos.

A história do jogo foi reconstituída em um documentário dirigido por Alessandro Scillitani, Centoventi contro Novecento, de 2019. Mas só em 2021 o treinador falou publicamente desse amistoso, quando o jornal italiano Gazzetta dello Sport lhe mostrou uma foto das duas equipes (tirada por Deborah Beer, da equipe de Salò) e Ancelotti confirmou que um dos garotos era ele. Ele também pediu para ficar com a fotografia. "Se fosse hoje em dia, com dois cineastas famosos, teria transmissão ao vivo", comentou.

Parma, 16 de março de 1975: Carlo Ancelotti (o primeiro da direita para a esquerda), então com 15 anos, no jogo de futebol entre as equipes dos filmes "Salò", de Pier Paolo Pasolini, e "'1900", de Bernardo Bertolucci. Deborah Beer / Arquivo Pessoal

O time de Salò começou ganhando por 2 a 0, mas a equipe de 1900 virou o jogo, que terminou em 5 a 2. Ancelotti diz que foi um "um jogo sem tática e com total liberdade, uma alegria". Ancelotti lembrou que Pasolini foi vítima de uma falta e acabou o jogo mancando. Com sua notória discrição, o treinador preferiu não recordar em detalhes do gol que marcou. Lembrava-se de tê-lo comemorado, embora isso fosse um pouco constrangedor: afinal, ele era um forasteiro convidado para jogar entre amigos.

— Vencemos e Bertolucci nos agradeceu porque nossa contribuição foi decisiva — contou Ancelotti. — Levantamos a taça, tiramos algumas fotos e fomos tomar banho perto do albergue da juventude. Estava um frio de rachar.

Bernardo Bertolucci com a taça. À frente dele, Carlo Ancelotti. Deborah Beer / Arquivo Pessoal

Um jornal noticiou a vitória do time de Bertolucci e publicou uma foto que mostrava os dois cineastas saindo do campo abraçados. No final daquele ano, Pasolini foi assassinado em Óstia, na Itália, em um caso que nunca foi completamente esclarecido.

