Após o lançamento de It - A Coisa , refilmagem de outro filme de terror cult de 1990, estreia nos cinemas de Porto Alegre o longa Além da Morte, que revisita Linha Mortal, também lançado em 1990. A GaúchaZH traz detalhes de ambos os filmes, que tratam do mistério envolvendo a linha tênue entre a vida e a morte.

Sucesso cult da época, Linha Mortal apostou no talento de atores jovens, mas que já eram famosos e badalados em 1990, como Kevin Bacon e Julia Roberts . Dirigido por Joel Schumacher (O Primeira Ano do Resto de Nossas Vidas e Garotos Perdidos), o longa narra a história de cinco estudantes de medicina que decidem realizar experiências científicas em si próprios, a fim de descobrir se há algo além da morte. Clinicamente mortos, eles passam a vivenciar lembranças traumáticas do passado, antes de serem reanimados por seus colegas. A medida que as experiências ficam mais intensas, começam a afetar o psíquico das personagens.

No remake homônimo em inglês, Flatliners, lançado nesta semana, a escolha de atores foi mais tímida, optando por uma atmosfera indie, com Ellen Page (Juno), Diego Luna (E a Tua Mãe Também) e Nina Dobrev (As Vantagens de Ser Invisível). Apesar do nome diferente na tradução, Além da Morte segue a mesma história de seu antecessor, cinco estudantes que fazem experiências de quase morte para descobrir o que existe no limiar entre o vivo e o morto.