Reprodução / Twitter

Depois do mistério em torno do segundo spin off de Star Wars produzido pela Disney, o diretor Ron Howard usou o Twitter nesta terça-feira (17) para divulgar o nome do novo longa. Solo - A Star Wars Story contará a história do mercenário Han Solo e do escudeiro Chewbacca antes das aventuras retratadas em Star Wars: Uma Nova Esperança (1977), primeiro filme da saga espacial porém o quarto na ordem cronológica.

O spin off, no entanto, não trará o ator Harrison Ford, o rosto de Han Solo ao longo de décadas de sucesso da produção grandiosa de George Lucas. Quem assumiu o papel do personagem foi o ator Alden Ehrenreich, que ganhou destaque no longa mais recente dos irmãos Cohen, Avê, Cesár!

O nome do filme é semelhante ao primeiro spin off produzido pela Disney, Rogue One - Uma História Star Wars, lançado em 2016. Solo - A Star Wars Story tem previsão de estrear em maio de 2018.