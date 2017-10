(Home Again). Uma mulher recém-separada do marido recebe três cineastas no quarto de hóspedes. Com Reese Witherspoon e Nat Wolff. Comédia, 12 anos. De Hallie Meyers-Shyer. EUA, 2017, 97min.

Onde assistir: Cineflix Total, Cinemark Ipiranga, Cinespaço Wallig, Espaço Itaú, GNC Moinhos, GNC Praia de Belas