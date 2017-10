Vencedor do Oscar de 2012 de melhor filme por O Artista , o diretor francês Michel Hazanavicius apresenta como personagem de seu novo filme, O Formidável, o celebrado cineasta francês Jean-Luc Godard . A trama se passa durante um período conturbado na vida pessoal e profissional de Godard, um dos nomes da linga de frente da Nouvelle Vague , movimento estético que mudou os rumos do cinema moderno.

O Formidável acompanha Godard em meio a realização de A Chinesa, filme -manifesto de 1967 que sintetiza as aflições e sonhos da geração que se aproximava do catártico Maio de 1968. Recém-separado de sua grande musa Anna Karina, presença marcante nos filmes iniciais de sua carreira, Godard (interpretado por Louis Garrel), inicia um relacionamento com Anne Wiazemsky (vivida por Stacy Martin), estrela de A Chinesa, então com 17 anos. A narrativa acompanha o casal até o último filme que fizerem juntos, O Vento do Leste (1970), período em que o diretor radicalizou seu discurso político e estético.