Cinco vezes maior do que o Titanic, apadrinhado pelo jogador argentino Lionel Messi e com ingressos entre R$ 8 mil e R$ 135 mil por passageiro — todos esgotados. Com essas credenciais, a embarcação Icon of the Seas, considerada o maior cruzeiro do mundo, zarpou pela primeira vez em 27 de janeiro. Saído de Miami, nos Estados Unidos, o navio passou pelo Caribe e teve como destino a ilha particular do grupo internacional Royal Caribbean, dona da embarcação, nas Bahamas.