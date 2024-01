O Icon of the Seas ("Ícone dos Mares"), considerado o maior cruzeiro do mundo, chegou nessa quarta-feira (10) em Miami, nos Estados Unidos. O navio, que é cinco vezes maior que o Titanic, se prepara para a primeira viagem, em 27 de janeiro, rumo ao Caribe. Todas as passagens, que custaram entre R$ 10 mil e R$ 360 mil, já foram vendidas.