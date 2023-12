O tamanho impressiona. Assim como a diversidade do catálogo de atividades, a abrangência das opções gastronômicas e o requinte das instalações internas — que engloba desde escadas cravejadas em cristais Swarovski até réplicas de obras de arte penduradas pelas paredes. Tudo no MSC Grandiosa faz jus ao nome do navio, que inaugurou sua primeira temporada de cruzeiros no Brasil no final de novembro — as viagens no país vão até abril.