O Inter está se permitindo sonhar. A goleada de 4 a 1 sobre o Bragantino colocou ainda mais empolgação nos colorados. São 16 jogos sem perder, com 12 vitórias e 40 pontos conquistados na série invicta. O resultado dessa ascensão galopante no Brasileirão é que o Inter chega a três rodadas do final com chances matemáticas de ganhar o título brasileiro.