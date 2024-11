A série invicta só aumenta. São 15 jogos sem perder. Mais, foi a terceira vitória seguida sem levar gols. O 1 a 0 sobre o Vasco não teve os laterais, nem os volantes titulares e contou com um Borré que viajou 13 horas na véspera do duelo. O que só reafirma o excelente momento do time.