A reedição da novela Renascer, exibida pela Rede Globo, é mais um motivo para reforçar o turismo em Ilhéus, na Bahia. Cenário do folhetim, o município baiano espera 1 milhão de visitantes na cidade até o final de abril, conforme relata o superintendente de Turismo da cidade, Vinicius Pinto. Além das belas praias, os turistas também se encantam com a história do lugar.