Os primeiros meses do ano têm aroma de uva para quem vive ou visita a Serra. O período da colheita do fruto que origina reconhecidos vinhos, espumantes e outros derivados, a tradicional vindima, também é época para atrair turistas curiosos não somente em provar uvas e bebidas, mas em viver todas as experiências que o enoturismo proporciona. A expectativa é que mais de 300 mil visitantes aproveitem as atrações da vindima entre janeiro e março, em diferentes municípios da Serra.