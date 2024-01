Bento Gonçalves, a Capital do Vinho, sediou nesta quinta-feira (18) a abertura oficial da colheita da uva no Rio Grande do Sul. O secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, participou da cerimônia realizada junto aos parreirais da Vinícola Cainelli, e foi recepcionado pelo prefeito em exercício da cidade, Amarildo Lucatelli. A prefeita em exercício de Caxias do Sul, Paula Ioris, também participou da solenidade, junto com prefeitos de outros municípios da Serra, autoridades e instituições financeiras do Estado.