Tradição na programação da Festa Nacional da Uva, os desfiles cênicos na Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, contarão com 14 alegorias, entre carros e estruturas móveis. Serão seis apresentações, entre 15 de fevereiro e 2 de março, todas a partir das 20h, no trecho entre as ruas Alfredo Chaves e Dr. Montaury, com concentração a partir da Rua Vereador Mário Pezzi. Os desenhos de alguns dos carros e alegorias foram apresentados nesta segunda-feira (15), data que marca a contagem regressiva de um mês para o início do evento.