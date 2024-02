Apesar da popularidade de destinos ocidentais como Londres e Nova York, a cidade mais visitada no último ano fica no hemisfério leste. Istambul é uma das poucas cidades do mundo que ocupa dois continentes, a Europa e a Ásia. A capital cultural e econômica da Turquia recebeu cerca de 20,2 milhões de turistas apenas em 2023, segundo estudo do Euromonitor International. As informações são do jornal O Globo.