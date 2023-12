Peru, salpicão, arroz à grega, rabanada. São muitas as receitas tradicionais dessa época do ano. Uma delas conquistou o coração dos brasileiros e não pode faltar na mesa da ceia de Natal: o panetone. Seja recheado com uvas-passas e frutas cristalizadas ou com pedaços de chocolate que derretem na boca, o doce começa a encher as prateleiras dos supermercados semanas antes do feriado. Mas você sabia que o panetone tem um "primo" ainda pouco conhecido?