Os ônibus elétricos e a mobilidade sustentável serão destaques da Lat.Bus 2024. As principais montadoras, fabricantes de chassi e de carrocerias mostrarão novidades que estarão a caminho do mercado. Com mais de 150 expositores, a Feira Latino Americana de Transporte movimentará o São Paulo Expo, de 6 a 8 de agosto.