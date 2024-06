O Sentra 2025 traz aperfeiçoamentos visuais e avança no conforto e na segurança. A versão de entrada Advance ganha novos equipamentos e a topo de linha Exclusive, mesmo com as novidades mantém a tabela. O Nissan Sentra 2025 tem preços sugeridos a partir de R$ 156.390, na versão Advance 2.0 CVT, R$ 176.690, na Exclusive 2.0 CVT e R$ 178.390, na Exclusive 2.0 CVT Interior Premium.