Renovadas, as novas BMW F800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure chegam às concessionários em 18 de julho. A produção na planta da BMW Motorrad, em Manaus (AM) começou no final de maio.Os preços das novas motos BMW 2025 nas configurações básicas começam a partir de R$ 66.990 na F 800 GS, de R$ 76.900 na F 900 GS e de R$ 86.500 na versão única Plus da F 900 GS Adventure.