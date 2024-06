O Haval H6 PHEV19, o novo híbrido plug-in da GWM, tem autonomia elétrica de 74 quilômetros pelo Inmetro a 115 quilômetros pelo ciclo WLTP. Com lote de 1.019 unidades, o utilitário esportivo tem preço especial de R$ 229 mil até o dia 20 de junho. A partir do dia 21 de junho, o preço do GWM Haval H6 PHEV19 2025 será reajustado para R$ 239 mil.