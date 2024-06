Os carros híbridos e elétricos leves avançam no interior do país. Dos 64.908 veículos eletrificados vendidos no Brasil de janeiro a maio, 29.697 foram fora das capitais, o que representa 46% dos emplacamentos. Pela série histórica da Associação Brasileira de Veículo Elétrico (ABVE), de 2012 a maio de 2024, 285.339 veículos eletrificados foram emplacados no país, o que representa 0,67% do total geral de registros de carros leves no mesmo período.