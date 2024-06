O novo Mercedes-AMG GLC 43Matic Coupé chega ao Brasil. Com a nova configuração, chegam a 12 as opções da gama de superesportivos de alta performance da marca no país. A versão traz conjunto propulsor híbrido leve, câmbio automático e tração integral. O Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé tem preço público sugerido de R$ 694.900.