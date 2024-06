O Haval H6 PHEV19 chega em pré-venda como o híbrido plug-in de menor preço do seu segmento no país. As condições especiais e o preço promocional valem até 20 de junho. O desembarque da nova versão do utilitário esportivo GWM ocorrerá ainda neste mês. Em pré-venda, o lote inicial de 1.019 unidades do GWM Haval H6 PHEV19 2025 tem preço promocional de R$ 229 mil.