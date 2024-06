Renovada, a S10 2025 avança no visual, interior e conjunto propulsor. Os aperfeiçoamentos remetem à identidade visual Chevrolet e lembram as norte-americanas Colorado e Silverado. O conjunto propulsor também foi aperfeiçoado com motor mais potente e novo câmbio automático de oito velocidades. Com sete versões, a Chevrolet S10 2025 tem preços de R$ 223.620, na versão WT Chassi 2.8 turbo diesel 4x4 MT, a R$ 302.900, na topo de linha High Country Cabine dupla 2.8 turbo diesel 4x4 AT.