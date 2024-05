O T-Cross 2025 traz atualizações visuais, no interior e na segurança. Os aperfeiçoamentos do utilitário esportivo Volkswagen aumentam o conforto, a conectividade e a tecnologia. Faróis Full LED com assinatura VW LED, lanternas traseiras também em LED e o VW Play com tela semiflutuante são de série em todas as versões. O Volkswagen T-Cross 2025 mantém os preços em todas as versões a partir de R$ 142,990, na 200 TSI, R$ 160.990, na Confortline, e R$ 175.990, na Highline 250 TSI.