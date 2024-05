A Shark, a avançada picape híbrida plug-in BYD chegará ao Brasil até o final do ano. Com um motor a combustão e dois elétricos, picape promete mexer com o mercado. Apresentada no México, no começo desta semana, a proposta da Shark é redefinir seu segmento com energia limpa e novos recursos eletrônicos. O BYD avalia a montagem da Shark na planta de Camaçari, na Bahia.