O Song Plus DM-i híbrido plug-in chega ao Brasil com bateria maior e autonomia de 1,2 mil quilômetros. Atualizado, o utilitário esportivo BYD roda até 105 quilômetros apenas no modo elétrico. O BYD Song Plus DM-i 2024/2025 tem preço público sugerido de R$ 239.800.