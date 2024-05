A volta do país à normalidade refletiu no setor automotivo que repetiu o bom desempenho de março. Com maior número de dias úteis e o aumento da média da venda diária, o emplacamento saltou em relação ao mês anterior e teve crescimento geométrico na comparação com o mesmo mês de 2023. Para variar, a Fiat manteve disparada a liderança do merco eo o Volkswagem Polo foi novamente o veículo mais vendido à frente da Fiat Strada. Das chinesas, a BYD manteve a 10º posição e a GWM avançou para 14º colocada à frente de marcas tradicionais.



- Começamos 2024 confiantes em um crescimento sustentado e este primeiro quadrimestre confirma nossa expectativa – destaca o presidente da Fenabrave (entidade dos concessionários), Andreta Jr.



O executivo lembra também que o momento mais favorável ao crédito e os juros mais contidos continuam tracionando o setor, especialmente, o mercado de automóveis e comerciais leves.