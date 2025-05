Avenger será produzido pela Jeep no Brasil

Avenger será o quarto Jeep produzido no Brasil a partir de 2026. GILBERTO LEAL

O Avenger será produzido no Brasil. A confirmação do lançamento do Jeep ocorreu durante a apresentação da série especial Renegade 10 Anos, na fábrica de Goiana (PE), pelo CEO da Stellantis na América Latina, Emanuele Cappellano.

Na comemoração dos 10 anos de produção do Renegade em Goiana, a Jeep mostrou o Avenger com as portas fechadas e películas escuras nos vidros. Durante a entrevista coletiva, os executivos da Jeep e da Stellantis não responderam perguntas ou fizeram comentários sobre o novo modelo,

O utilitário esportivo compacto será o quarto modelo Jeep produzido no país ao lado do Renegade, Compass e Commander. O Avenger será o modelo de entrada da Jeep e o local de produção e data do lançamento serão anunciados nos próximos meses.

Compacto de entrada

Utilitário esportivo compacto será o modelo de entrada da Jeep. Jeep / Divulgação

Os Jeep Renegade, Compass e Commander são produzidos no Polo Automotivo Stellantis, em Goiana (PE). Montado sobre a a plataforma CMP, ao que tudo indica, o Avenger deverá ser produzido no complexo de Porto Real (RJ), que monta os Citroën C3, Basalt e Aircross e receberá investimentos de R$ 3 bilhões até 2030.

Modelo europeu é montado sobre a a plataforma CMP. Jeep / Divulgação

O Avenger concorrerá no segmento de entrada dos utilitários esportivos com veículos como o Citroën Basalt, o Fiat Pulse, o Renault Kadian e o Volkswagen Tera, além do modelo derivado do Chevrolet Onix, anunciado pela General Motors.

Leia Mais Renegade 10 Anos: série especial marca produção do Jeep no Brasil

Características brasileiras

O Jeep Avenger terá adaptações às características brasileiras. GILBERTO LEAL

Na tropicalização, o Avenger terá adaptações às características brasileira em relação ao modelo europeu, em especial para atender o pavimento nem sempre conservados das ruas e estradas do país. O visual e o interior também deverão ser atualizados.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em abril de 2025

Os quatro modelos da família Jeep produzidos no Brasil. Jeep / Divulgação

O Avenger compartilhará com diversos modelos da Stellantis, o conjunto propulsor com motor de três cilindros 1.0 turbo flex de 130 cv de potência e força (torque) de 20,4 kgfm combinado com o câmbio automático contínuo variável (CVT) que simula sete velocidades. Ainda deverá contar com a opção do sistema hibrido leve de 12V que equipa os Fiat Pulse e Fastback e que será também disponível para outros veículos das marcas da Stellantis.