A Scania lança novo caminhão a gás e avança no transporte sustentável no Brasil. As potências de 420 cv e 460 cv atendem as necessidades de composições maiores dentro e fora de estrada. A Scania aproveita a Agrishow 2024, que se encerra nesta sexta-feira (3), em Ribeirão Preto (SP), para a apresentar as duas novas configurações e a sua gama de veículos a gás.