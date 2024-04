O RAV4 híbrido plug-in chega ao Brasil como a configuração mais potente do utilitário esportivo Toyota. O motor a gasolina e os dois elétricos geram potência combinada de 306 cv e garantem melhor desempenho com menor consumo em relação à versão híbrida tradicional já disponível no país. O Toyota RAV4 XSE Plug-in Hybrid tem preço de R$ 399.990.