O bom espaço interno, o conforto e o comportamento valorizam a proposta familiar do C3 Aircross Shine. O conjunto propulsor com motor turbo e o câmbio automático garante bom desempenho ao utilitário esportivo da Citroën. Rodamos 500 quilômetros pelas cidades e estradas gaúchas com a versão topo de linha Citroën C3 Shine Turbo 200 AT que tem preço sugerido de R$ 129.990.